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ATP. Челленджер
Биелла VII. Италия19
Оэйраш IV. Португалия1
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
UTR. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ATP. Челленджер. Биелла VII. Италия

ТЕННИС. ATP. Челленджер. Биелла VII. ИталияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12:00
30-е мая
Гренье У.Джаколоне О.
Весь матч
1,35
2,95
-1.5/1.5
1,89
1,76
1.5/-1.5
1,14
4,50
+48
12:00
30-е мая
Дугаз А.Бранкаччио Р.
Весь матч
3,40
1,28
1.5/-1.5
1,89
1,75
-1.5/1.5
5,20
1,10
+48
12:00
30-е мая
Кюн Н.Берреттини Дж.
Весь матч
1,58
2,24
-1.5/1.5
2,28
1,51
1.5/-1.5
1,24
3,45
+48
13:20
30-е мая
Ватутин А.Бортолотти М.
Весь матч
1,43
2,65
-1.5/1.5
2,01
1,66
1.5/-1.5
1,17
4,10
+48
13:20
30-е мая
Дубривный А.Бланкано Дж.
Весь матч
1,89
1,82
1.5/-1.5
1,37
2,70
-1.5/1.5
2,80
1,34
+48
13:20
30-е мая
Эскоффье А.Бальди Ф.
Весь матч
1,85
1,85
-1.5/1.5
2,75
1,36
1.5/-1.5
1,36
2,75
+22
15:00
30-е мая
Карловский Е.Ванни Л.
Весь матч
2,70
1,41
1.5/-1.5
1,68
1,98
-1.5/1.5
4,20
1,16
+22
11:00
31-е мая
Nardi, LucaДжустино Л.
Весь матч
2,30
1,55
1.5/-1.5
1,53
2,24
-1.5/1.5
3,55
1,22
+22
11:00
31-е мая
Варийас Х.П.Коларж З.
Весь матч
1,74
1,98
-1.5/1.5
2,60
1,41
1.5/-1.5
1,30
3,00
+22
11:00
31-е мая
Жанвье М.Этчеверри Т.М.
Весь матч
2,46
1,48
1.5/-1.5
1,59
2,13
-1.5/1.5
3,80
1,20
+22
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