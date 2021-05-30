1000
Ставки на ATP. Челленджер. Биелла VII. Италия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Биелла VII. ИталияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
30-е мая
Весь матч
1,35
2,95
-1.5/1.5
1,89
1,76
1.5/-1.5
1,14
4,50
—
30-е мая
Весь матч
3,40
1,28
1.5/-1.5
1,89
1,75
-1.5/1.5
5,20
1,10
—
30-е мая
Весь матч
1,58
2,24
-1.5/1.5
2,28
1,51
1.5/-1.5
1,24
3,45
—
30-е мая
Весь матч
1,43
2,65
-1.5/1.5
2,01
1,66
1.5/-1.5
1,17
4,10
—
30-е мая
Весь матч
1,89
1,82
1.5/-1.5
1,37
2,70
-1.5/1.5
2,80
1,34
—
30-е мая
Весь матч
1,85
1,85
-1.5/1.5
2,75
1,36
1.5/-1.5
1,36
2,75
—
30-е мая
Весь матч
2,70
1,41
1.5/-1.5
1,68
1,98
-1.5/1.5
4,20
1,16
—
31-е мая
Весь матч
2,30
1,55
1.5/-1.5
1,53
2,24
-1.5/1.5
3,55
1,22
—
31-е мая
Весь матч
1,74
1,98
-1.5/1.5
2,60
1,41
1.5/-1.5
1,30
3,00
—
31-е мая
Весь матч
2,46
1,48
1.5/-1.5
1,59
2,13
-1.5/1.5
3,80
1,20
—