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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Биелла V. ИталияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
1550
2-е мая
Reitano, StefanoКузманов Д.
Весь матч
12,00
1,00
7,00
1.50/-1.50
1,04
10,00
-1.50/1.50
1,00
12:00
1561
2-е мая
Виола М.Беншери Э.
Весь матч
1,60
2,19
2,34
-1.50/1.50
1,49
1,25
1.50/-1.50
3,35
13:15
1763
2-е мая
Гали К.Кюн Н.
Весь матч
1,44
2,60
2,05
-1.50/1.50
1,63
1,18
1.50/-1.50
3,95
13:15
1893
2-е мая
Ито ТацумаГалович В.
Весь матч
2,95
1,35
1,77
1.50/-1.50
1,87
4,60
-1.50/1.50
1,14
13:15
1699
2-е мая
Мартерер М.Ватутин А.
Весь матч
1,22
3,85
1,61
-1.50/1.50
2,09
1,08
1.50/-1.50
5,80
14:30
1828
2-е мая
Андреоцци Г.Рондони П.
Весь матч
1,32
3,10
1,81
-1.50/1.50
1,83
1,12
1.50/-1.50
4,80
14:30
1596
2-е мая
Бонадио Р.Родригес Ф.
Весь матч
2,26
1,57
1,52
1.50/-1.50
2,27
3,45
-1.50/1.50
1,23
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