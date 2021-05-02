1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Биелла V. ИталияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
2-е мая
Весь матч
12,00
1,00
7,00
1.50/-1.50
1,04
10,00
-1.50/1.50
1,00
—
2-е мая
Весь матч
1,60
2,19
2,34
-1.50/1.50
1,49
1,25
1.50/-1.50
3,35
—
2-е мая
Весь матч
1,44
2,60
2,05
-1.50/1.50
1,63
1,18
1.50/-1.50
3,95
—
2-е мая
Весь матч
2,95
1,35
1,77
1.50/-1.50
1,87
4,60
-1.50/1.50
1,14
—
2-е мая
Весь матч
1,22
3,85
1,61
-1.50/1.50
2,09
1,08
1.50/-1.50
5,80
—
2-е мая
Весь матч
1,32
3,10
1,81
-1.50/1.50
1,83
1,12
1.50/-1.50
4,80
—
2-е мая
Весь матч
2,26
1,57
1,52
1.50/-1.50
2,27
3,45
-1.50/1.50
1,23
—