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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Белград. СербияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
13:00
1184
11-е апреля
Попко Д.Бутулия Б.
Весь матч
1,05
8,00
1,22
-1.50/1.50
3,55
1,01
1.50/-1.50
9,20
13:00
2312
11-е апреля
Троицки В.Беншери Э.
Весь матч
1,44
2,60
2,05
-1.50/1.50
1,63
1,18
1.50/-1.50
4,00
14:20
2338
11-е апреля
Арнабольди А.Жанвье М.
Весь матч
2,10
1,66
1,45
1.50/-1.50
2,43
3,20
-1.50/1.50
1,27
14:20
2488
11-е апреля
Джаннесси А.Topo, Marko
Весь матч
1,09
6,00
14:20
2831
11-е апреля
Смит Дж. П.Копил М.
Весь матч
2,20
1,60
1,49
1.50/-1.50
2,33
3,35
-1.50/1.50
1,25
15:40
3103
11-е апреля
Мартин Анд.Тепавац М.
Весь матч
1,31
3,15
1,79
-1.50/1.50
1,84
1,12
1.50/-1.50
4,90
11:00
1629
12-е апреля
Донской Е.Гайо Ф.
Весь матч
2,70
1,41
1,68
1.50/-1.50
1,98
4,20
-1.50/1.50
1,16
11:00
1318
12-е апреля
Отте О.Medjedovic, Hamad
Весь матч
1,15
4,70
1,48
-1.50/1.50
2,36
1,05
1.50/-1.50
6,80
11:00
1828
12-е апреля
Черундоло Ф.Ковалик Й.
Весь матч
1,75
1,96
2,60
-1.50/1.50
1,40
1,31
1.50/-1.50
2,95
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