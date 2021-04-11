1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Белград. СербияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11-е апреля
Весь матч
1,05
8,00
1,22
-1.50/1.50
3,55
1,01
1.50/-1.50
9,20
—
11-е апреля
Весь матч
1,44
2,60
2,05
-1.50/1.50
1,63
1,18
1.50/-1.50
4,00
—
11-е апреля
Весь матч
2,10
1,66
1,45
1.50/-1.50
2,43
3,20
-1.50/1.50
1,27
—
11-е апреля
Весь матч
1,09
6,00
—
—
—
11-е апреля
Весь матч
2,20
1,60
1,49
1.50/-1.50
2,33
3,35
-1.50/1.50
1,25
—
11-е апреля
Весь матч
1,31
3,15
1,79
-1.50/1.50
1,84
1,12
1.50/-1.50
4,90
—
12-е апреля
Весь матч
2,70
1,41
1,68
1.50/-1.50
1,98
4,20
-1.50/1.50
1,16
—
12-е апреля
Весь матч
1,15
4,70
1,48
-1.50/1.50
2,36
1,05
1.50/-1.50
6,80
—
12-е апреля
Весь матч
1,75
1,96
2,60
-1.50/1.50
1,40
1,31
1.50/-1.50
2,95
—