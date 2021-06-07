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ATP. Челленджер
Алма-Ата. Казахстан16
Биелла VII. Италия1
Литл Рок. США3
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
UTR. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ATP. Челленджер. Алма-Ата. Казахстан

ТЕННИС. ATP. Челленджер. Алма-Ата. КазахстанОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
07:00
1594
6-е июня
Михальский Д.Denolly, Corentin
Весь матч
2,35
1,53
+16
07:00
1721
6-е июня
Сачко В.Киркин Э.
Весь матч
1,61
2,18
+16
08:20
2047
6-е июня
Ташбулатов Д.Орлов В.
Весь матч
3,20
1,31
+16
08:20
1507
6-е июня
Хассан Б.Неделко И.
Весь матч
1,53
2,35
+16
09:00
1492
6-е июня
Джиану Ф.К.Ян Цун Хуа
Весь матч
1,36
2,90
+16
09:40
1829
6-е июня
Гахов И.Султанов Х.
Весь матч
1,61
2,18
+16
09:40
1728
6-е июня
Фурнесс Э.Ломакин Г.
Весь матч
1,11
5,60
+16
11:00
1690
6-е июня
Де Йонг Дж.Глинка Д.
Весь матч
1,29
3,30
+16
07:00
1999
7-е июня
Бергс З.Барриос Вера М.Т.
Весь матч
2,40
1,51
+16
07:00
2400
7-е июня
Джустино Л.Скатов Т.
Весь матч
1,66
2,10
+16
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