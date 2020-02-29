Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Калгари. КанадаОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
28-е февраля
не начался
Весь матч
1,21
3,75
1,62
-1.50/1.50
2,07
1,08
1.50/-1.50
5,80
—
28-е февраля
не начался
Весь матч
1,09
5,80
1,35
-1.50/1.50
2,80
1,02
1.50/-1.50
8,20
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,85
1,82
1,33
1.50/-1.50
2,85
2,95
-1.50/1.50
1,32
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
2,36
1,50
1,57
1.50/-1.50
2,15
3,85
-1.50/1.50
1,19
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
2,28
1,53
1,54
1.50/-1.50
2,22
3,70
-1.50/1.50
1,21
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,78
1,90
2,65
-1.50/1.50
1,38
1,33
1.50/-1.50
2,85
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,58
2,19
2,31
-1.50/1.50
1,50
1,23
1.50/-1.50
3,50
—
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Колумбус. СШАОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
1-й сет
Нам Джи Сунг/Сонг Мин КюКонрад Хьюи /Ламмонс Н.
45
00
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,50
1,53
1,83
1.50/-1.50
1,91
1,53
1.50/-1.50
2,50
—
1-й сет
Вольф Дж.Дж.Штебе С.М.
12
3040
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,25
1,63
1,80
2.50/-2.50
1,91
1,53
1.50/-1.50
2,38
—
28-е февраля
не начался
Весь матч
1,57
2,20
2,32
-1.50/1.50
1,50
1,24
1.50/-1.50
3,45
—
ТЕННИС. ATP. Челленджер. По. ФранцияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
3-й сет
Гали К.Гулбис Э.
76
46
04
4015
11
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
26
-
1,22
5.50/-5.50
3,75
—
—
28-е февраля
не начался
Весь матч
1,55
2,25
2,37
-1.50/1.50
1,47
1,21
1.50/-1.50
3,70
—
28-е февраля
не начался
Весь матч
2,34
1,51
1,57
1.50/-1.50
2,17
3,80
-1.50/1.50
1,19
—