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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Калгари. КанадаОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
22:00
7136
28-е февраля
не начался
Броуди Л.Оливейра Гон.
Весь матч
1,21
3,75
1,62
-1.50/1.50
2,07
1,08
1.50/-1.50
5,80
23:20
7137
28-е февраля
не начался
Кресси М.Такахаси Юсуке
Весь матч
1,09
5,80
1,35
-1.50/1.50
2,80
1,02
1.50/-1.50
8,20
00:40
1296
29-е февраля
не начался
Бланкано Дж.Риндеркнех А.
Весь матч
1,85
1,82
1,33
1.50/-1.50
2,85
2,95
-1.50/1.50
1,32
01:00
5517
29-е февраля
не начался
Броуди Л./Клейтон С.Хелиоваара Х./Никлас Салминен П.
Весь матч
2,36
1,50
1,57
1.50/-1.50
2,15
3,85
-1.50/1.50
1,19
02:40
1135
29-е февраля
не начался
Bourchier H / Peliwo FDrzewiecki K / Oliveira G
Весь матч
2,28
1,53
1,54
1.50/-1.50
2,22
3,70
-1.50/1.50
1,21
04:30
7133
29-е февраля
не начался
Жук К.Камке Т.
Весь матч
1,78
1,90
2,65
-1.50/1.50
1,38
1,33
1.50/-1.50
2,85
05:50
7262
29-е февраля
не начался
Guinard M / Rinderknech APasha N / Schnur M
Весь матч
1,58
2,19
2,31
-1.50/1.50
1,50
1,23
1.50/-1.50
3,50

ТЕННИС. ATP. Челленджер. Колумбус. СШАОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
21:35
225
1-й сет
Нам Джи Сунг/Сонг Мин КюКонрад Хьюи /Ламмонс Н.
45
00
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,50
1,53
1,83
1.50/-1.50
1,91
1,53
1.50/-1.50
2,50
21:48
119
1-й сет
Вольф Дж.Дж.Штебе С.М.
12
3040
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,25
1,63
1,80
2.50/-2.50
1,91
1,53
1.50/-1.50
2,38
23:15
3587
28-е февраля
не начался
Торпегаард М.Полманс М.
Весь матч
1,57
2,20
2,32
-1.50/1.50
1,50
1,24
1.50/-1.50
3,45

ТЕННИС. ATP. Челленджер. По. ФранцияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
19:55
319
3-й сет
Гали К.Гулбис Э.
76
46
04
4015
11
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
26
-
1,22
5.50/-5.50
3,75
22:20
1180
28-е февраля
не начался
Веселы И.Майо Х.
Весь матч
1,55
2,25
2,37
-1.50/1.50
1,47
1,21
1.50/-1.50
3,70
23:30
4986
28-е февраля
не начался
Бонци Б./ Хоан А.Sancic A / Weissborn T
Весь матч
2,34
1,51
1,57
1.50/-1.50
2,17
3,80
-1.50/1.50
1,19
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