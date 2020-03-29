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ТЕЛЕИГРА. Российские ТВ-шоу. Что? Где? Когда? Весенняя серияОсновная линия

Победитель1X2
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22:00
1150
29-е марта
Знатоки (команда Андрея Козлова)Телезрители
Весь матч
1,65
-
2,15
1,50
10.50
2,50
2,80
9.50
1,40

ТЕЛЕИГРА. Российские ТВ-шоу. Что? Где? Когда? Весенняя серияСпециальное

Эксклюзивные пари
22:00
1012
29-е марта
Андрей Козлов лучший игрок 29.03.20
Лучший игрок
Да4,00
Нет1,22
22:00
1065
29-е марта
Ровшан Аскеров лучший игрок 29.03.20
Лучший игрок
Да4,00
Нет1,22
22:00
1470
29-е марта
Михаил Мун лучший игрок 29.03.20
Лучший игрок
Да4,00
Нет1,22
22:00
1307
29-е марта
Елена Александрова лучший игрок 29.03.20
Лучший игрок
Да5,00
Нет1,15
22:00
1492
29-е марта
Екатерина Мереминская лучший игрок 29.03.20
Лучший игрок
Да7,50
Нет1,07
22:00
1495
29-е марта
Владимир Антохин лучший игрок 29.03.20
Лучший игрок
Да8,50
Нет1,05
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