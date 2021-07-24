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Олимпиада 2020
До 49 кг. Женщины4
До 57 кг. Женщины6
До 67 кг. Женщины5
Свыше 67 кг. Женщины5
До 58 кг. Мужчины5
До 68 кг. Мужчины4
До 80 кг. Мужчины3
Свыше 80 кг. Мужчины5
1000

Ставки на Олимпиада 2020

ТХЭКВОНДО. Олимпиада 2020. До 49 кг. ЖенщиныОсновная линия

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ТХЭКВОНДО. Олимпиада 2020. До 57 кг. ЖенщиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
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из 1событий

ТХЭКВОНДО. Олимпиада 2020. До 67 кг. ЖенщиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
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ТоталТоталМеньшеБольше

ТХЭКВОНДО. Олимпиада 2020. Свыше 67 кг. ЖенщиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше

ТХЭКВОНДО. Олимпиада 2020. До 58 кг. МужчиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше

ТХЭКВОНДО. Олимпиада 2020. До 68 кг. МужчиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше

ТХЭКВОНДО. Олимпиада 2020. До 80 кг. МужчиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше

ТХЭКВОНДО. Олимпиада 2020. Свыше 80 кг. МужчиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
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ТоталТоталМеньшеБольше
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