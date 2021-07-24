1000
Ставки на Олимпиада 2020
ТХЭКВОНДО. Олимпиада 2020. До 49 кг. ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,57
—
—
—
—
—
Итоги
4,20
—
—
—
—
—
Итоги
7,60
—
—
—
—
—
Итоги
7,60
—
—
—
—
—
ТХЭКВОНДО. Олимпиада 2020. До 57 кг. ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,40
—
—
—
—
—
Итоги
4,20
—
—
—
—
—
Итоги
6,20
—
—
—
—
—
Итоги
11,00
—
—
—
—
—
Итоги
11,00
—
—
—
—
—
ТХЭКВОНДО. Олимпиада 2020. До 67 кг. ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
2,50
—
—
—
—
—
Итоги
3,00
—
—
—
—
—
Итоги
5,00
—
—
—
—
—
Итоги
5,00
—
—
—
—
—
Итоги
5,00
—
—
—
—
—
ТХЭКВОНДО. Олимпиада 2020. Свыше 67 кг. ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,80
—
—
—
—
—
Итоги
3,00
—
—
—
—
—
Итоги
5,00
—
—
—
—
—
Итоги
10,00
—
—
—
—
—
Итоги
11,00
—
—
—
—
—
ТХЭКВОНДО. Олимпиада 2020. До 58 кг. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,28
—
—
—
—
—
Итоги
7,00
—
—
—
—
—
Итоги
7,00
—
—
—
—
—
Итоги
9,00
—
—
—
—
—
Итоги
9,00
—
—
—
—
—
ТХЭКВОНДО. Олимпиада 2020. До 68 кг. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
2,50
—
—
—
—
—
Итоги
2,50
—
—
—
—
—
Итоги
3,50
—
—
—
—
—
Итоги
7,00
—
—
—
—
—
ТХЭКВОНДО. Олимпиада 2020. До 80 кг. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,65
—
—
—
—
—
Итоги
2,50
—
—
—
—
—
Итоги
4,00
—
—
—
—
—
ТХЭКВОНДО. Олимпиада 2020. Свыше 80 кг. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,80
—
—
—
—
—
Итоги
2,00
—
—
—
—
—
Итоги
11,00
—
—
—
—
—
Итоги
11,00
—
—
—
—
—
Итоги
11,00
—
—
—
—
—