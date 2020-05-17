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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Украина. Win Cup. Восток 7Основная линия

Победитель1X2
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22:35
245
Птицын Д.Захаров Ян
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