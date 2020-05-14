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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Украина. Win Cup. Восток 6Основная линия

Победитель1X2
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15:25
200
Немченко Д.Вавренюк С.
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