Моя линия
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Украина. TT-CupОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
4-й сет
Зайцев А.Метла А.
1012
611
119
11
12
Матч за 3-е место
4-й сет
1,85
-
1,85
2,00
18.50
1,72
1,49
19.50
2,43
2,84
17.50
1,37
2-й сет
Стасевский О.Наку В.
1210
00
00
10
2-й сет
2,24
-
1,58
1,88
18.50
1,82
2,58
17.50
1,44
1,43
19.50
2,63
3-й сет
Арзанов Д.Деревинский А.
118
117
00
20
3-й сет
1,85
-
1,85
1,92
18.50
1,79
1,44
19.50
2,57
2,65
17.50
1,42
не начался
Кушнир В.Нечипорук В.
00
00
00
00
Заключение пари временно недоступно
Заключение пари временно недоступно
Заключение пари временно недоступно