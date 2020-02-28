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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Украина. TT-CupОсновная линия

Победитель1X2
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21:40
145
4-й сет
Зайцев А.Метла А.
1012
611
119
11
12
Матч за 3-е место
4-й сет
1,85
-
1,85
2,00
18.50
1,72
1,49
19.50
2,43
2,84
17.50
1,37
21:45
171
2-й сет
Стасевский О.Наку В.
1210
00
00
10
2-й сет
2,24
-
1,58
1,88
18.50
1,82
2,58
17.50
1,44
1,43
19.50
2,63
21:50
174
3-й сет
Арзанов Д.Деревинский А.
118
117
00
20
3-й сет
1,85
-
1,85
1,92
18.50
1,79
1,44
19.50
2,57
2,65
17.50
1,42
22:05
264
не начался
Кушнир В.Нечипорук В.
00
00
00
00
Заключение пари временно недоступно
22:15
125
Соломко Р.Колос М.
Заключение пари временно недоступно
22:20
146
Волохов В.Чередниченко П.
Заключение пари временно недоступно
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