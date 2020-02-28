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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Украина. TT-CupОсновная линия
Победитель1X2
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4-й сет
Зайцев А.Метла А.
1012
611
119
10
12
Матч за 3-е место
4-й сет
1,60
-
2,20
1,90
18.50
1,80
1,44
19.50
2,60
2,62
17.50
1,43
2-й сет
Стасевский О.Наку В.
1210
00
00
10
2-й сет
2,24
-
1,58
1,88
18.50
1,82
2,58
17.50
1,44
1,43
19.50
2,63
3-й сет
Арзанов Д.Деревинский А.
118
117
00
20
Кто наберет первое очко (3-й сет)
1,85
-
1,85
—
—
—
не начался
Кушнир В.Нечипорук В.
00
00
00
00
Заключение пари временно недоступно
Заключение пари временно недоступно
Заключение пари временно недоступно