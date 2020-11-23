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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Польша. Лига Про. Мужчины. Зал А12Основная линия

Победитель1X2
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12:30
201
Матч не начался
Гариани С.Филипек М.
00
00
00
Весь матч
1,61
-
2,17
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