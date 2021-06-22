1000
Ставки на Международные. Микст. ЧЕ-2021. Микс. Квалификация
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Международные. Микст. ЧЕ-2021. Микс. КвалификацияОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
3-й сет
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
—
—
12,50
51.5
1,85
1,85
—
—
2-й сет
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
1,08
—
6,50
70.5
1,85
1,90
—
—
3-й сет
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
1,02
—
10,50
56.5
1,75
1,95
—
—
3-й сет
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
11,00
—
1,01
49.5
1,60
2,15
—
—