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Международные. Микст
ЧЕ-2021. Микс. Квалификация4
Украина
1000

Ставки на Международные. Микст

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Международные. Микст. ЧЕ-2021. Микс. КвалификацияОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
10:00
259
3-й сет
Вайнула В./Золья А.Махмути К./Зекири Л.
20
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
12,50
51.5
1,85
1,85
+34
10:00
257
2-й сет
Карвалью Д./Оливейра Л.Хрибар П./Опека Л.
10
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
1,04
8,50
61.5
1,80
1,90
+37
10:00
270
3-й сет
Павлович А./Пуцунтикэ А.Андерсен М./Бардсли Ш.
20
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
1,01
11,00
54.5
1,60
2,20
+47
10:00
268
3-й сет
Стаматурос Г./Пападимитру М.Зеймис К./Рилиските K.
02
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
10,00
1,02
50.5
1,60
2,20
+45
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