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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Международные. WTT Contenders. Женщины. ДохаОсновная линия

Победитель1X2
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10:00
265
4-й сет
Сзокс Б.Чэн Ичин
1210
711
118
63
21
Формат: Матч из 5 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин.
Весь матч
1,27
-
3,35
1,65
79.50
2,10
10:15
285
3-й сет
Самара Э.Хаята Х.
118
811
47
11
Формат: Матч из 5 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин.
Весь матч
7,75
-
1,05
1,75
75.50
2,00
10:15
288
3-й сет
Юань ЦзяньанМиттельхам Н.
115
911
56
11
Формат: Матч из 5 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин.
Весь матч
2,00
-
1,75
1,80
84.50
1,90
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