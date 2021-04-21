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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Международные. Олимпиада. Квалификация. Женщины. ПортугалияОсновная линия

Победитель1X2
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12:50
125
Матч не начался
Егер М.Сков М.
Формат: Матч из 7 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин.
Заключение пари временно недоступно
12:50
214
Матч не начался
Лупулеску И.Кириченко А.
Формат: Матч из 7 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин.
Весь матч
1,07
-
7,00
1,80
91.50
1,90
12:50
180
Матч не начался
Морэ Р.Сребрняк Д.
Формат: Матч из 7 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин.
Весь матч
1,16
-
4,55
1,85
98.50
1,85
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