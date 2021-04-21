1000
Моя линия
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Международные. Олимпиада. Квалификация. Женщины. ПортугалияОсновная линия
Победитель1X2
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Матч не начался
Егер М.Сков М.
Формат: Матч из 7 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин.
Заключение пари временно недоступно
Матч не начался
Формат: Матч из 7 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин.
Весь матч
1,07
-
7,00
1,80
91.50
1,90
—
—
Матч не начался
Формат: Матч из 7 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин.
Весь матч
1,16
-
4,55
1,85
98.50
1,85
—
—