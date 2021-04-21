1000
Моя линия
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Международные. Олимпиада. Квалификация. Мужчины. ПортугалияОсновная линия
Победитель1X2
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2-й сет
Бобочика M.Израэли Т.
118
66
10
Формат: Матч из 7 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин.
Весь матч
1,01
-
11,00
1,85
86.50
1,85
—
—
5-й сет
Дияс Я.Сидоренко Владимир
711
811
1513
114
33
22
Формат: Матч из 7 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин.
Весь матч
1,47
-
2,50
1,80
124.50
1,90
—
—
4-й сет
Ионеску О.Кантеро Х.
711
1012
1210
63
12
Формат: Матч из 7 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин.
Весь матч
1,27
-
3,35
1,85
120.50
1,85
—
—
6-й сет
Платонов П.Урсу В.
911
911
115
119
711
64
23
Формат: Матч из 7 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин.
Весь матч
1,75
-
2,00
1,65
130.50
2,10
—
—