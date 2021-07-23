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Настольный теннис. Олимпиада 2020. Женщины8
Настольный теннис. Олимпиада 2020. Мужчины9
1000

Ставки на Международные. Настольный теннис. Олимпиада 2020. Женщины

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Международные. Настольный теннис. Олимпиада 2020. ЖенщиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
15:00
1405
23-е июля
Чэнь Мэн победитель ОИ-2020
Итоги
1,6
+1
15:00
1888
23-е июля
Сунь Инша победитель ОИ-2020
Итоги
2,5
+1
15:00
2005
23-е июля
Ито М. победитель ОИ-2020
Итоги
10,0
+1
15:00
2107
23-е июля
Исикава К. победитель ОИ-2020
Итоги
30
+1
15:00
2075
23-е июля
Ду Хой Кем победитель ОИ-2020
Итоги
50
+1
15:00
2027
23-е июля
Чэн Ичин победитель ОИ-2020
Итоги
35
+1
15:00
2113
23-е июля
Михайлова П. победитель ОИ-2020
Итоги
500
+1
15:00
2537
23-е июля
Носкова Я. победитель ОИ-2020
Итоги
3000
+1
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