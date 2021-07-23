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Настольный теннис. Олимпиада 2020. Женщины8
Настольный теннис. Олимпиада 2020. Мужчины9
Украина
1000

Ставки на Международные. Настольный теннис. Олимпиада 2020. Мужчины

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Международные. Настольный теннис. Олимпиада 2020. МужчиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
15:00
1100
23-е июля
Фань Чжэнь Дун победитель ОИ-2020
Итоги
1,75
+1
15:00
1897
23-е июля
Ма Лун победитель ОИ-2020
Итоги
2,5
+1
15:00
2084
23-е июля
Харимото Т. победитель ОИ-2020
Итоги
8,0
+1
15:00
2721
23-е июля
Лин Юн Жу победитель ОИ-2020
Итоги
15,0
+1
15:00
3009
23-е июля
Болл Т. победитель ОИ-2020
Итоги
30
+1
15:00
3091
23-е июля
Овчаров Д. победитель ОИ-2020
Итоги
35
+1
15:00
3151
23-е июля
Калдерано Х. победитель ОИ-2020
Итоги
40
+1
15:00
3186
23-е июля
Фальк М. победитель ОИ-2020
Итоги
40
+1
15:00
3263
23-е июля
Скачков К. победитель ОИ-2020
Итоги
1000
+1
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