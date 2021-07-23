1000
Ставки на Международные. Настольный теннис. Олимпиада 2020. Мужчины
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Международные. Настольный теннис. Олимпиада 2020. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
23-е июля
Итоги
1,75
—
—
—
—
—
23-е июля
Итоги
2,5
—
—
—
—
—
23-е июля
Итоги
8,0
—
—
—
—
—
23-е июля
Итоги
15,0
—
—
—
—
—
23-е июля
Итоги
30
—
—
—
—
—
23-е июля
Итоги
35
—
—
—
—
—
23-е июля
Итоги
40
—
—
—
—
—
23-е июля
Итоги
40
—
—
—
—
—
23-е июля
Итоги
1000
—
—
—
—
—