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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Международные. ITTF World Tour. Qatar Open. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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10:00
237
6-й сет
Одзио ХарунаШань Сяона
118
211
1315
117
811
310
23
Формат: Матч из 7 сетов.
Заключение пари временно недоступно
10:50
245
не начался
Партыка Н.Де Нютте С.
00
Формат: Матч из 7 сетов.
Заключение пари временно недоступно
10:50
103
не начался
Фу ЮЛю Фей
00
Формат: Матч из 7 сетов.
Заключение пари временно недоступно
10:50
188
не начался
Чзан РуиЛинь Е
00
Формат: Матч из 7 сетов.
Заключение пари временно недоступно
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