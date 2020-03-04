Моя линия
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Международные. ITTF World Tour. Qatar Open. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
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6-й сет
Одзио ХарунаШань Сяона
118
211
1315
117
811
310
23
Формат: Матч из 7 сетов.
Заключение пари временно недоступно
не начался
Формат: Матч из 7 сетов.
Заключение пари временно недоступно
не начался
Формат: Матч из 7 сетов.
Заключение пари временно недоступно
не начался
Формат: Матч из 7 сетов.
Заключение пари временно недоступно