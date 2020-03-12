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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Международные. ITTF Challenge. Polish Open. Мужчины. До 21 годаОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
22:05
385
1-й сет
Коледзейчек М.Майснер С.
44
00
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
2,45
-
1,50
1,85
76.50
1,85
22:05
376
1-й сет
Кубик М. Грела А.
62
00
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
1,30
-
3,35
1,80
73.50
1,90
22:05
383
1-й сет
Роллан Ж.Андерсен М.
45
00
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
1,12
-
5,50
1,85
70.50
1,85
22:05
404
1-й сет
Эльхакем К.Хрибар П.
23
00
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
1,75
-
1,95
1,80
77.50
1,90
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