Моя линия
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Международные. ITTF Challenge. Polish Open. Мужчины. До 21 годаОсновная линия
Победитель1X2
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1-й сет
Коледзейчек М.Майснер С.
44
00
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
2,45
-
1,50
1,85
76.50
1,85
—
—
1-й сет
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
1,30
-
3,35
1,80
73.50
1,90
—
—
1-й сет
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
1,12
-
5,50
1,85
70.50
1,85
—
—
1-й сет
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
1,75
-
1,95
1,80
77.50
1,90
—
—