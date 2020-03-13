Моя линия
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Международные. ITTF Challenge. Plus Oman Open. Мужчины. До 21 годаОсновная линия
Победитель1X2
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3-й сет
Сураваджула С.Хазин Дж.
116
112
11
20
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
1,22
-
4,35
1,80
66.50
1,90
—
—
3-й сет
Таккар М.В.Аль Риями И.
111
118
92
20
Формат: Матч из 5 сетов.
Весь матч
—
1,30
45.50
3,15
—
—
3-й сет
Чандра Дж.Аль Шахи М.
113
116
104
20
Формат: Матч из 5 сетов.
Заключение пари временно недоступно
2-й сет
Шах М.УПан Ю Ен Коэн
117
51
10
Формат: Матч из 5 сетов.
Заключение пари временно недоступно