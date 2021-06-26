1000
Ставки на Международные. ЧЕ-2021. Мужчины
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Международные. ЧЕ-2021. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Весь матч
1,41
—
2,55
—
—
—
Весь матч
2,21
—
1,55
—
—
—
Весь матч
1,80
—
1,84
—
—
—
26-е июня
Весь матч
1,24
—
3,40
—
—
—
26-е июня
Весь матч
4,00
—
1,18
—
—
—
26-е июня
Весь матч
1,27
—
3,20
—
—
—
26-е июня
Весь матч
1,96
—
1,70
—
—
—
26-е июня
Весь матч
4,00
—
1,18
—
—
—
26-е июня
Весь матч
2,30
—
1,50
—
—
—
26-е июня
Весь матч
1,42
—
2,55
—
—
—