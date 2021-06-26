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Россия
Международные
ЧЕ-2021. Женщины7
ЧЕ-2021. Мужчины11
Украина
1000

Ставки на Международные. ЧЕ-2021. Мужчины

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Международные. ЧЕ-2021. МужчиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
11:35
3970
26-е июня
Gardos R / Habesohn DЭчеки Н./Суди А.
Весь матч
1,41
2,55
+2
11:35
4006
26-е июня
Sidorenko V / Skachkov KDyjas J / Nuytinck C
Весь матч
2,21
1,55
+2
11:35
4038
26-е июня
Аполония Т./Монтейро Ж.Jorgic D / Pucar T
Весь матч
1,80
1,84
+2
11:35
4064
26-е июня
Дуда Б./Цю ДанKatsman L / Grebnev M
Весь матч
1,24
3,40
+2
14:10
4396
26-е июня
Дуда Б.Болл Т.
Весь матч
4,00
1,18
+2
14:10
4395
26-е июня
Кальберг А.Филус Р.
Весь матч
1,27
3,20
+2
14:10
4394
26-е июня
Перссон ЙонГардос Р.
Весь матч
1,96
1,70
+2
15:00
4398
26-е июня
Карлссон К.Овчаров Д.
Весь матч
4,00
1,18
+2
15:00
4400
26-е июня
Морегарт Т.Фрейташ М.
Весь матч
2,30
1,50
+2
15:00
4399
26-е июня
Франциска П.Ионеску О.
Весь матч
1,42
2,55
+2
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