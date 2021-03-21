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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Чехия. Setka Cup. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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19:00
215
4-й сет
Рузицка Й.Горак Доминик
711
119
113
20
21
 
Весь матч
1,06
-
7,27
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