Моя линия
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Россия. Лига Про. ФНТР. Moscow OpenОсновная линия
Победитель1X2
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не начался
Трушкин А.Никулин С.
00
00
00
00
Весь матч
1,66
-
2,09
—
—
—
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Россия. Лига Про. МоскваОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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1-й сет
Абрамов К.Королев С.
75
00
00
00
Весь матч
1,72
-
2,00
—
—
—
Заключение пари временно недоступно
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Украина. TT-CupОсновная линия
Победитель1X2
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4-й сет
Зайцев А.Метла А.
1012
611
119
00
12
Матч за 3-е место
4-й сет
1,85
-
1,85
1,90
18.50
1,80
1,44
19.50
2,60
2,62
17.50
1,43
2-й сет
Стасевский О.Наку В.
1210
00
00
10
2-й сет
2,24
-
1,58
1,88
18.50
1,82
2,58
17.50
1,44
1,43
19.50
2,63
2-й сет
Арзанов Д.Деревинский А.
118
97
00
10
2-й сет
1,18
-
4,31
1,85
19.50
1,85
3,36
18.50
1,28
1,28
20.50
3,36
не начался
Кушнир В.Нечипорук В.
00
00
00
00
Заключение пари временно недоступно
Заключение пари временно недоступно
Заключение пари временно недоступно