Популярное

Футбол

Теннис

Баскетбол

Волейбол

Хоккей

Настольный теннис

Спецпредложение

Counter-Strike

Dota-2

League of Legends

MMA

Австралийский футбол

Американский футбол

Бадминтон

Бейсбол

Бокс

Водное поло

Вольная борьба

Гандбол

Греко-римская борьба

Дартс

Олимпиада

Плавание

Регби

Фехтование

Формула 1

Шахматы

Олимпиада 2020
Баттерфляй. 100 м. Мужчины3
Баттерфляй. 200 м. Мужчины3
Брасс. 100м. Мужчины5
Брасс. 200 м. Мужчины5
Вольный стиль. 100 м. Мужчины4
Вольный стиль. 200 м. Мужчины5
Вольный стиль. 50 м. Мужчины5
1000

Ставки на Олимпиада 2020

ПЛАВАНИЕ. Олимпиада 2020. Баттерфляй. 100 м. МужчиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
04:30
1866
31-е июля
Милак К. победитель ОИ-2020. Баттерфляй. 100 м.
Итоги
9,30
+1
04:30
1874
31-е июля
Тэмпл М. победитель ОИ-2020. Баттерфляй. 100 м.
Итоги
17,00
+1

ПЛАВАНИЕ. Олимпиада 2020. Баттерфляй. 200 м. МужчиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
04:55
1921
28-е июля
Милак К. победитель ОИ-2020. Баттерфляй. 200 м.
Итоги
1,12
+1
04:55
2090
28-е июля
Сето Д. победитель ОИ-2020. Баттерфляй. 200 м.
Итоги
5,00
+1

ПЛАВАНИЕ. Олимпиада 2020. Брасс. 100м. МужчиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
05:20
2630
26-е июля
Пити А. победитель ОИ-2020. Брасс 100 м.
Итоги
1,04
+1
05:20
2632
26-е июля
Мартиненги Н. победитель ОИ-2020. Брасс 100 м.
Итоги
12,00
+1
05:20
2640
26-е июля
Камминга А.. победитель ОИ-2020. Брасс 100 м
Итоги
13,00
+1
05:20
2652
26-е июля
Шиманович И. победитель ОИ-2020. Брасс 100 м.
Итоги
15,00
+1
05:20
2659
26-е июля
Уилби Дж. победитель ОИ-2020. Брасс 100 м.
Итоги
20,00
+1

ПЛАВАНИЕ. Олимпиада 2020. Брасс. 200 м. МужчиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
04:40
2026
29-е июля
Чупков А. победитель ОИ-2020. Брасс. 200 м.
Итоги
2,90
+1
04:40
2136
29-е июля
Сато С. победитель ОИ-2020. Брасс. 200 м.
Итоги
3,10
+1
04:40
2227
29-е июля
Ватанабе И. победитель ОИ-2020. Брасс. 200 м.
Итоги
7,40
+1
04:40
2316
29-е июля
Камминга А. победитель ОИ-2020. Брасс. 200 м.
Итоги
10,50
+1

ПЛАВАНИЕ. Олимпиада 2020. Вольный стиль. 100 м. МужчиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше

ПЛАВАНИЕ. Олимпиада 2020. Вольный стиль. 200 м. МужчиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше

ПЛАВАНИЕ. Олимпиада 2020. Вольный стиль. 50 м. МужчиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
04:30
2382
1-е августа
Прауд Б. победитель ОИ-2020. Вольный стиль. 50 м.
Итоги
8,70
+1
04:30
2452
1-е августа
Фратус Б. победитель ОИ-2020. Вольный стиль. 50 м.
Итоги
13,00
+1
04:30
2463
1-е августа
Эндрю М. победитель ОИ-2020. Вольный стиль. 50 м.
Итоги
15,00
+1
О компании
Полезная информация
Контакты
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Партнёрская программа
Мобильное приложение
Платежные системы+ Другие
© 2008—2021 Ставки на спорт в букмекерской компании «Лига Ставок»
Прямые трансляции38
Корзина
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом