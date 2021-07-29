1000
Ставки на Олимпиада 2020
ПЛАВАНИЕ. Олимпиада 2020. Баттерфляй. 100 м. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,15
—
—
—
—
—
Итоги
9,30
—
—
—
—
—
Итоги
17,00
—
—
—
—
—
ПЛАВАНИЕ. Олимпиада 2020. Баттерфляй. 200 м. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,12
—
—
—
—
—
Итоги
5,00
—
—
—
—
—
Итоги
9,00
—
—
—
—
—
ПЛАВАНИЕ. Олимпиада 2020. Брасс. 100м. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,04
—
—
—
—
—
Итоги
12,00
—
—
—
—
—
Итоги
13,00
—
—
—
—
—
Итоги
15,00
—
—
—
—
—
Итоги
20,00
—
—
—
—
—
ПЛАВАНИЕ. Олимпиада 2020. Брасс. 200 м. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
2,90
—
—
—
—
—
Итоги
2,95
—
—
—
—
—
Итоги
3,10
—
—
—
—
—
Итоги
7,40
—
—
—
—
—
Итоги
10,50
—
—
—
—
—
ПЛАВАНИЕ. Олимпиада 2020. Вольный стиль. 100 м. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,80
—
—
—
—
—
Итоги
4,00
—
—
—
—
—
Итоги
5,00
—
—
—
—
—
Итоги
10,00
—
—
—
—
—
ПЛАВАНИЕ. Олимпиада 2020. Вольный стиль. 200 м. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
3,70
—
—
—
—
—
Итоги
3,70
—
—
—
—
—
Итоги
4,40
—
—
—
—
—
Итоги
7,60
—
—
—
—
—
Итоги
7,60
—
—
—
—
—
ПЛАВАНИЕ. Олимпиада 2020. Вольный стиль. 50 м. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,12
—
—
—
—
—
Итоги
6,60
—
—
—
—
—
Итоги
8,70
—
—
—
—
—
Итоги
13,00
—
—
—
—
—
Итоги
15,00
—
—
—
—
—