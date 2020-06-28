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STARCRAFT II. Starcraft II. Gold Series Team Championship. PlayoffsОсновная линия

Победитель1X2
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13:00
1656
28-е июня
Kaizi GamingBrave Star Gaming
Весь матч
1,70
-
2,05
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