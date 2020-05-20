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STARCRAFT II. Starcraft II. Global StarCraft II. LeagueОсновная линия

Победитель1X2
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12:30
1853
20-е мая
DarkTY
Весь матч
1,30
-
3,15
07:00
1876
23-е мая
DearCure
Весь матч
3,40
-
1,25
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