Избранное
LIVE29
Видео
9
Скоро
Популярное130Германия. Бундеслига25Германия. 2-я Бундеслига19Беларусь. Высшая лига3Дания. Суперлига5FIFA 20. Лига Про10FIFA. eSports Battle. Champions League A8FIFA. eSports Battle. La Liga5FIFA. eSports Battle. Premier League4Лига Про. Мужчины. Зал А42Лига Про. Мужчины. Зал А52Setka Cup4Показательный турнир. Мужчины19MMA. UFC15Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-32Лотерея. Россия. Stoloto. 6 из 452Лотерея. Россия. Stoloto. 7 из 495
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Лотереи
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II12
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Телеигра
Шахматы
Шоу-бизнес
Моя линия

STARCRAFT II. Starcraft II. CasterMuse StarLeague. Round of 24Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13:00
2303
2-е июня
ActionSacsri
Весь матч
1,55
-
2,25
13:00
2321
2-е июня
SoulkeyKiller
Весь матч
1,45
-
2,60
16:00
2347
4-е июня
RuinMini
Весь матч
3,90
-
1,22
16:00
2373
4-е июня
SsakAmple
Весь матч
1,25
-
3,40
16:00
2387
5-е июня
CalmShinee
Весь матч
1,80
-
1,90
16:00
2386
5-е июня
MindBeast
Весь матч
1,25
-
3,65
16:00
2761
8-е июня
NoobSexy
Весь матч
2,45
-
1,50
16:00
2659
8-е июня
SharpHyuk
Весь матч
1,25
-
3,60
16:00
2776
11-е июня
BarracksJYJ
Весь матч
2,20
-
1,60
16:00
2775
11-е июня
RushHero (90)
Весь матч
1,55
-
2,25
Показать ещё
из 2событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию9
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru