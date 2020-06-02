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STARCRAFT II. Starcraft II. CasterMuse StarLeague. Round of 24Основная линия
Победитель1X2
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2-е июня
Весь матч
1,55
-
2,25
—
—
—
2-е июня
Весь матч
1,45
-
2,60
—
—
—
4-е июня
Весь матч
3,90
-
1,22
—
—
—
4-е июня
Весь матч
1,25
-
3,40
—
—
—
5-е июня
Весь матч
1,80
-
1,90
—
—
—
5-е июня
Весь матч
1,25
-
3,65
—
—
—
8-е июня
Весь матч
2,45
-
1,50
—
—
—
8-е июня
Весь матч
1,25
-
3,60
—
—
—
11-е июня
Весь матч
2,20
-
1,60
—
—
—
11-е июня
Весь матч
1,55
-
2,25
—
—
—
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