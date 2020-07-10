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Победитель1X2
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13:00
1290
10-е июля
Аталанта (1/4 финала)
Все коэффициенты на данное событие (+7)
13:00
1303
10-е июля
Атлетико Мадрид (1/4 финала)
Все коэффициенты на данное событие (+7)
13:00
1415
10-е июля
Пари Сен Жермен (1/4 финала)
Все коэффициенты на данное событие (+7)
13:00
1464
10-е июля
РБ Лейпциг (1/4 финала)
Все коэффициенты на данное событие (+7)
13:00
1468
10-е июля
Бавария Мюнхен / Челси (1/4 финала)
Все коэффициенты на данное событие (+7)
13:00
1843
10-е июля
Барселона / Наполи (1/4 финала)
Все коэффициенты на данное событие (+7)
13:00
2097
10-е июля
Манчестер Сити / Реал Мадрид (1/4 финала)
Все коэффициенты на данное событие (+7)
13:00
2306
10-е июля
Ювентус / Лион (1/4 финала)
Все коэффициенты на данное событие (+7)