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11:00
202
44 мин.,
1-й тайм
Лусака Дайнамоз (ж)
Полис Давс Куинс (ж)
0
1
0
0
0
1
Основное время
2,32
3,20
2,81
1,52
3.50
2,37
2,50
2.50
1,47
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