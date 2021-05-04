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ФУТБОЛ. Замбия. Национальная лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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11:00
202
44 мин., 1-й тайм
Лусака Дайнамоз (ж)Полис Давс Куинс (ж)
01
00
01
Основное время
2,32
3,20
2,81
1,52
3.50
2,37
2,50
2.50
1,47
1,16
4.50
4,53
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