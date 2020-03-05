Моя линия
ФУТБОЛ. Вьетнам. Молодежная лига. До 19 летОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
45 мин., перерыв
Основное время
1,33
4,33
10,00
1,78
4.00
1,97
2,43
3.50
1,52
1,45
4.50
2,63
45 мин., перерыв
Основное время
3,75
2,75
2,20
1,78
1.50
1,97
3,09
1.00
1,34
1,34
2.00
3,09
45 мин., перерыв
Основное время
17,00
7,00
1,13
2,11
2.50
1,68
1,58
3.00
2,29
1,34
3.50
3,09
28 мин., 1-й тайм
Основное время
3,01
3,30
2,15
1,66
2.50
2,09
2,21
2.00
1,59
2,87
1.50
1,37