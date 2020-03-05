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ФУТБОЛ. Вьетнам. Молодежная лига. До 19 летОсновная линия

Победитель1X2
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10:30
179
45 мин., перерыв
Дананг (мол)Тхань Хоа (мол)
0
1
11
11
Основное время
1,36
4,00
10,00
1,78
4.00
1,97
2,38
3.50
1,54
1,43
4.50
2,70
10:30
178
45 мин., перерыв
Куангнам (мол)Хюэ (мол)
00
00
Основное время
3,75
2,75
2,20
1,78
1.50
1,97
3,09
1.00
1,34
1,34
2.00
3,09
10:30
130
45 мин., перерыв
Ламдонг (мол)Хошимин (мол)
01
01
Основное время
17,00
7,00
1,13
2,11
2.50
1,68
1,58
3.00
2,29
1,34
3.50
3,09
11:00
268
28 мин., 1-й тайм
Сайгон (мол)Ан Джианг (мол)
00
00
00
Основное время
3,01
3,30
2,15
1,66
2.50
2,09
2,21
2.00
1,59
2,87
1.50
1,37
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