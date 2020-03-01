Моя линия
ФУТБОЛ. Венгрия. NB IIОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
не начался
Основное время
1,49
4,10
5,80
1,68
3.00
2,10
2,12
2.50
1,67
1,45
3.50
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
2,85
3,35
2,26
1,72
2.50
2,05
2,35
2.00
1,55
3,05
1.50
1,34
1-е марта
не начался
Основное время
4,50
3,60
1,69
1,76
3.00
1,99
2,20
2.50
1,62
1,50
3.50
2,49
1-е марта
не начался
Основное время
1,83
3,65
3,70
1,69
3.00
2,10
2,12
2.50
1,67
1,45
3.50
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
1,76
3,60
4,10
2,05
2.50
1,72
1,63
3.00
2,19
1,42
3.50
2,75