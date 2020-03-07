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ФУТБОЛ. Венгрия. Молодежная лига. До 19 летОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
13:00
317
48 мин., 2-й тайм
Дьёр (мол)Ференцварош (мол)
10
00
10
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
1,50
3,85
7,00
2,00
2.50
1,75
1,30
3.50
3,35
5,50
1.50
1,15
13:00
313
58 мин., 2-й тайм
Пакш (мол)Уйпешт (мол)
40
01
41
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
13:00
312
53 мин., 2-й тайм
Печ (мол)Залаегерсег (мол)
40
00
40
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
-
14,00
115
1,50
6.50
2,45
2,55
5.50
1,45
1,18
7.50
4,60
14:00
251
4 мин., 1-й тайм
Вашаш Будапешт (мол)Гонвед (мол)
00
00
00
Основное время
2,25
3,75
2,50
1,91
3.50
1,83
1,40
4.50
2,88
3,25
2.50
1,33
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