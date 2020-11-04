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ФУТБОЛ. Узбекистан. Молодежная лигаОсновная линия

Победитель1X2
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13:00
261
82 мин., 2-й тайм
Бунедкор (мол)Пахтакор (мол)
00
01
01
Основное время
-
8,38
1,05
1,43
1.50
2,63
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