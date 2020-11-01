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ФУТБОЛ. Уругвай. Примера. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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22:00
514
2 мин., 1-й тайм
Ливерпуль Монтевидео (ж)Атенас (ж)
00
00
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