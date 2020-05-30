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ФУТБОЛ. Украина. Украина. Премьер-ЛигаОсновная линия
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31-е мая
Матч не начался
Шахтёр ДонецкДинамо Киев
матч в Киеве
Основное время
1,87
3,55
3,95
1,76
2.50
1,99
2,45
2.00
1,51
1,40
3.00
2,80
30-е мая
Матч не начался
Основное время
3,70
3,35
2,00
1,76
2.50
1,99
2,46
2.00
1,51
1,41
3.00
2,80
30-е мая
Матч не начался
Основное время
3,25
3,20
2,23
2,14
2.00
1,66
1,62
2.50
2,22
2,85
1.50
1,40
30-е мая
Матч не начался
Основное время
1,98
3,40
3,55
1,75
2.50
2,01
2,42
2.00
1,52
3,15
1.50
1,33
31-е мая
Матч не начался
Основное время
2,13
3,15
3,40
2,11
2.00
1,68
1,60
2.50
2,24
2,80
1.50
1,40
31-е мая
Матч не начался
Основное время
3,25
3,30
2,12
1,72
2.50
2,04
2,38
2.00
1,54
3,10
1.50
1,34