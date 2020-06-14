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ФУТБОЛ. Украина. Региональный кубокОсновная линия

Победитель1X2
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10:00
221
18 мин., 1-й тайм
Прогресс КрюковщинаНива Бузовая
00
00
00
Основное время
6,76
5,05
1,33
1,58
3.50
2,23
2,39
2.50
1,51
1,23
4.50
3,72
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