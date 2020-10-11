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ФУТБОЛ. Украина. 2-я ЛигаОсновная линия

Победитель1X2
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13:00
580
94 мин., 2-й тайм
Рубикон КиевВолынь Д Луцк
10
00
10
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