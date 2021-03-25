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ФУТБОЛ. Уганда. Big LeagueОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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16:00
322
24 мин., 1-й тайм
Аруа ХиллБлэкс Пауэр
20
20
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
1,05
10,50
28
1,75
5.00
2,00
2,25
4.50
1,60
1,50
5.50
2,50
16:00
324
33 мин., 1-й тайм
ГадафиМбале Хероус
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
2,85
2,60
2,85
1,85
1.50
1,90
1,37
2.00
2,90
1,25
2.50
3,75
16:00
351
35 мин., 1-й тайм
КавалриКатака
10
10
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
1,52
3,60
6,50
1,90
2.50
1,80
1,45
3.00
2,65
1,27
3.50
3,50
16:00
332
24 мин., 1-й тайм
Луверо ЮнайтедТерразо Тайлс
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
1,85
3,15
4,45
1,70
2.00
2,10
2,25
1.50
1,60
1,40
2.50
2,75
16:00
315
11 мин., 1-й тайм
МарунсПайда Блэк Энджелс
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
1,60
3,70
5,50
1,65
2.50
2,15
2,20
2.00
1,60
2,90
1.50
1,37
16:00
318
26 мин., 1-й тайм
Ндедже УниверситиНиамитибора
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
1,80
3,20
4,80
1,75
2.00
2,00
2,35
1.50
1,57
1,42
2.50
2,70
16:00
306
17 мин., 1-й тайм
ПролайнКигези Хоумбойз
10
10
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
1,10
7,75
23,00
2,05
3.00
1,75
1,57
3.50
2,30
2,70
2.50
1,45
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