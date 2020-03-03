Моя линия
ФУТБОЛ. Уганда. Премьер-ЛигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
не начался
Кампала Сити КоунсилПролайн
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
3-е марта
не начался
Основное время
1,37
4,30
7,60
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,13
1,44
3.50
2,65
3-е марта
не начался
Основное время
1,76
3,30
4,50
1,80
2.50
1,95
2,55
2.00
1,47
1,44
3.00
2,65
4-е марта
не начался
Основное время
1,91
3,20
3,90
2,06
2.00
1,71
1,58
2.50
2,29
2,75
1.50
1,42
4-е марта
не начался
Основное время
2,01
3,05
3,75
1,69
2.00
2,09
2,26
1.50
1,59
1,41
2.50
2,80