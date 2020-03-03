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ФУТБОЛ. Уганда. Премьер-ЛигаОсновная линия

Победитель1X2
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16:00
280
не начался
Кампала Сити КоунсилПролайн
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
16:00
3886
3-е марта
не начался
Кампала Сити КоунсилПролайн
Основное время
1,37
4,30
7,60
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,13
1,44
3.50
2,65
16:30
3880
3-е марта
не начался
Бусога ЮнайтедКьетуме
Основное время
1,76
3,30
4,50
1,80
2.50
1,95
2,55
2.00
1,47
1,44
3.00
2,65
16:00
4057
4-е марта
не начался
БулОндупарака
Основное время
1,91
3,20
3,90
2,06
2.00
1,71
1,58
2.50
2,29
2,75
1.50
1,42
16:30
4092
4-е марта
не начался
Брайт СтарзМбарара
Основное время
2,01
3,05
3,75
1,69
2.00
2,09
2,26
1.50
1,59
1,41
2.50
2,80
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