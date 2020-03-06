Моя линия
ФУТБОЛ. Уэльс. Премьер-ЛигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
6-е марта
не начался
Основное время
2,80
3,35
2,30
1,74
3.00
2,02
2,18
2.50
1,64
1,49
3.50
2,50
6-е марта
не начался
Основное время
2,02
3,60
3,15
1,77
3.00
1,98
2,23
2.50
1,61
1,50
3.50
2,48
6-е марта
не начался
Основное время
2,02
3,35
3,35
1,97
2.50
1,78
1,57
3.00
2,31
1,39
3.50
2,85
6-е марта
не начался
Основное время
3,15
3,60
2,03
1,77
3.00
1,98
2,23
2.50
1,61
1,50
3.50
2,48
6-е марта
не начался
Основное время
1,30
5,20
7,80
1,87
3.00
1,87
2,36
2.50
1,55
1,55
3.50
2,36