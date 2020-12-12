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ФУТБОЛ. Уэльс. Кубок лигиОсновная линия

Победитель1X2
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18:00
2520
12-е декабря
Лланрхаедр Юм МохнантЛлангефни Таун
Основное время
1,52
4,60
4,60
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