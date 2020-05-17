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ФУТБОЛ. Турция. Турция. СуперлигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14:00
2723
14-е марта
не начался
ДенизлиспорГенчлербирлиги
Основное время
2,40
3,30
2,70
1,97
2.50
1,78
1,57
3.00
2,31
1,39
3.50
2,85
17:00
4598
14-е марта
не начался
АланьяспорГазиантеп ББ
Основное время
1,55
4,10
5,00
1,85
3.00
1,89
2,33
2.50
1,56
1,54
3.50
2,38
20:00
4720
14-е марта
не начался
КоньяспорФенербахче
Основное время
3,40
3,20
2,08
1,67
2.50
2,13
2,25
2.00
1,60
2,95
1.50
1,36
13:30
4762
15-е марта
не начался
КайсериспорЙени Малатьяспор
Основное время
2,43
3,20
2,70
1,83
2.50
1,91
1,46
3.00
2,60
2,60
2.00
1,45
16:00
4807
15-е марта
не начался
ТрабзонспорИстанбул Башакшехир
Основное время
2,27
3,35
2,85
2,08
2.50
1,70
1,66
3.00
2,14
1,44
3.50
2,70
19:00
5005
15-е марта
не начался
ГалатасарайБешикташ
Основное время
1,99
3,40
3,40
2,03
2.50
1,73
1,62
3.00
2,21
1,41
3.50
2,75
20:00
5006
16-е марта
не начался
АнтальяспорСивасспор
Основное время
2,85
3,40
2,25
2,06
2.50
1,71
1,64
3.00
2,17
1,43
3.50
2,70
20:00
2664
17-е марта
не начался
ГёзтепеспорРизеспор
Основное время
1,73
3,55
4,40
1,88
2.50
1,86
1,50
3.00
2,49
2,75
2.00
1,42
14:00
1597
21-е марта
не начался
Газиантеп ББАнкарагюджю
Основное время
1,69
3,65
4,50
1,80
2.50
1,95
2,50
2.00
1,48
1,43
3.00
2,70
17:00
1587
21-е марта
не начался
Йени МалатьяспорКасымпаша
Основное время
1,83
3,80
3,55
1,87
3.00
1,86
2,36
2.50
1,55
1,55
3.50
2,34
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из 6событий

ФУТБОЛ. Турция. Турция. СуперлигаИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
20:00
2610
17-е мая
Турция. Суперлига 19/20. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+7)
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