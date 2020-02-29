Моя линия
ФУТБОЛ. Турция. СуперлигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
95 мин., 2-й тайм
АланьяспорБешикташ
10
02
12
Основное время
101
21,00
-
1,04
3.50
10,00
-
4.50
75
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,92
3,40
3,65
1,89
2.50
1,85
1,51
3.00
2,46
2,75
2.00
1,41
29-е февраля
не начался
Основное время
1,44
4,30
6,00
1,79
3.00
1,95
2,26
2.50
1,59
1,51
3.50
2,45
29-е февраля
не начался
Основное время
3,50
3,45
1,93
2,02
2.50
1,74
1,60
3.00
2,24
1,40
3.50
2,80
1-е марта
не начался
Основное время
2,33
3,30
2,80
1,88
2.50
1,86
1,50
3.00
2,48
2,75
2.00
1,42
1-е марта
не начался
Основное время
3,70
3,55
1,85
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,14
1,44
3.50
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
1,36
4,60
7,20
1,79
3.00
1,95
2,26
2.50
1,59
1,51
3.50
2,46
2-е марта
не начался
Основное время
1,44
4,30
6,20
1,80
3.00
1,94
2,27
2.50
1,59
1,52
3.50
2,44
2-е марта
не начался
Основное время
3,10
3,25
2,18
1,80
2.50
1,95
2,55
2.00
1,47
1,44
3.00
2,65