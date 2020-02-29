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ФУТБОЛ. Турция. СуперлигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
288
95 мин., 2-й тайм
АланьяспорБешикташ
10
02
12
Основное время
101
21,00
-
1,04
3.50
10,00
-
4.50
75
14:00
3951
29-е февраля
не начался
КоньяспорКасымпаша
Основное время
1,92
3,40
3,65
1,89
2.50
1,85
1,51
3.00
2,46
2,75
2.00
1,41
17:00
5090
29-е февраля
не начался
ТрабзонспорРизеспор
Основное время
1,44
4,30
6,00
1,79
3.00
1,95
2,26
2.50
1,59
1,51
3.50
2,45
20:00
5123
29-е февраля
не начался
АнтальяспорФенербахче
Основное время
3,50
3,45
1,93
2,02
2.50
1,74
1,60
3.00
2,24
1,40
3.50
2,80
13:30
5249
1-е марта
не начался
ДенизлиспорЙени Малатьяспор
Основное время
2,33
3,30
2,80
1,88
2.50
1,86
1,50
3.00
2,48
2,75
2.00
1,42
16:00
4813
1-е марта
не начался
АнкарагюджюСивасспор
Основное время
3,70
3,55
1,85
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,14
1,44
3.50
2,65
19:00
5393
1-е марта
не начался
ГалатасарайГенчлербирлиги
Основное время
1,36
4,60
7,20
1,79
3.00
1,95
2,26
2.50
1,59
1,51
3.50
2,46
20:00
1552
2-е марта
не начался
Истанбул БашакшехирГазиантеп ББ
Основное время
1,44
4,30
6,20
1,80
3.00
1,94
2,27
2.50
1,59
1,52
3.50
2,44
20:00
1483
2-е марта
не начался
КайсериспорГёзтепеспор
Основное время
3,10
3,25
2,18
1,80
2.50
1,95
2,55
2.00
1,47
1,44
3.00
2,65
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