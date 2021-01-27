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ФУТБОЛ. Турция. СуперкубокОсновная линия

Победитель1X2
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20:45
4745
27-е января
Истанбул БашакшехирТрабзонспор
Основное время
2,45
3,20
2,85
1,90
2.50
1,84
1,52
3.00
2,42
2,80
2.00
1,40
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