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ФУТБОЛ. Турция. Молодежный чемпионат. До 19 летОсновная линия
Победитель1X2
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29-е февраля
не начался
Основное время
1,94
3,70
3,30
2,02
2.50
1,74
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,80
29-е февраля
не начался
Основное время
1,37
5,00
6,20
1,73
3.50
2,03
2,21
3.00
1,62
2,75
2.50
1,41
29-е февраля
не начался
Основное время
1,94
3,70
3,30
1,70
3.00
2,08
2,14
2.50
1,66
1,45
3.50
2,60
29-е февраля
не начался
Основное время
1,25
6,00
8,00
1,93
3.50
1,81
1,58
4.00
2,29
2,60
3.00
1,46
29-е февраля
не начался
Основное время
3,75
3,90
1,76
1,70
3.00
2,08
2,15
2.50
1,66
1,45
3.50
2,60