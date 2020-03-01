Моя линия
ФУТБОЛ. Турция. Любители. 3-я лигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
не начался
Основное время
1,95
3,40
3,55
2,18
2.00
1,64
1,64
2.50
2,17
2,85
1.50
1,39
1-е марта
не начался
Основное время
1,71
3,75
4,20
2,16
2.00
1,65
1,64
2.50
2,17
2,85
1.50
1,39
1-е марта
не начался
Основное время
2,24
3,15
3,05
1,64
2.50
2,17
2,19
2.00
1,63
2,90
1.50
1,38
1-е марта
не начался
Основное время
2,42
3,10
2,85
2,03
2.00
1,74
1,57
2.50
2,32
2,70
1.50
1,43
1-е марта
не начался
Основное время
2,65
2,95
2,65
1,66
2.50
2,15
2,25
2.00
1,60
3,00
1.50
1,36
1-е марта
не начался
Основное время
1,95
3,40
3,55
1,74
2.50
2,01
2,41
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
1-е марта
не начался
Основное время
2,42
3,10
2,85
2,07
2.00
1,70
1,59
2.50
2,28
2,75
1.50
1,41
1-е марта
не начался
Основное время
2,85
3,05
2,42
1,74
2.50
2,02
2,44
2.00
1,52
3,20
1.50
1,32
1-е марта
не начался
Основное время
1,64
3,85
4,60
1,82
2.50
1,92
2,60
2.00
1,47
1,45
3.00
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
2,25
3,15
3,05
2,02
2.00
1,74
1,57
2.50
2,32
2,70
1.50
1,43