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ФУТБОЛ. Турция. Любители. 2-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14:30
7185
29-е февраля
не начался
Анкара ДемирспорЭюпспор
Основное время
1,21
5,80
11,00
1,73
3.00
2,03
2,20
2.50
1,63
1,47
3.50
2,55
14:30
7184
29-е февраля
не начался
БодрумспорТузласпор
Основное время
2,85
3,10
2,40
1,73
2.50
2,04
2,40
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
14:30
5304
1-е марта
не начался
БугсашспорАфжет Афионспор
Основное время
2,65
3,25
2,45
1,71
2.50
2,06
2,35
2.00
1,55
3,05
1.50
1,34
14:30
6026
1-е марта
не начался
Кардемир КарабюкспорКиршехирспор
Основное время
5,60
4,30
1,47
1,75
2.50
2,01
2,39
2.00
1,54
3,10
1.50
1,34
14:30
6758
1-е марта
не начался
Нижде БеледиеспорБандирмаспор
Основное время
7,20
4,90
1,34
1,77
3.00
1,98
2,24
2.50
1,60
1,49
3.50
2,50
14:30
5596
1-е марта
не начался
ПендикспорМаниса Буюкшехир Беледиеспор
Основное время
4,40
3,85
1,66
1,78
3.00
1,97
2,24
2.50
1,60
1,50
3.50
2,47
14:30
5584
1-е марта
не начался
СарыерСанчактепе Беледиэ Спор
Основное время
2,70
3,20
2,48
2,18
2.00
1,64
1,64
2.50
2,17
2,90
1.50
1,38
14:30
5804
1-е марта
не начался
Тарсус Идман ЮрдуЧорум Беледиеспор
Основное время
1,75
3,55
4,20
1,79
3.00
1,95
2,24
2.50
1,60
1,52
3.50
2,43
14:30
5578
1-е марта
не начался
УшакспорКастамонуспор
Основное время
2,80
3,25
2,35
2,07
2.00
1,70
1,59
2.50
2,26
2,75
1.50
1,42
14:30
5581
1-е марта
не начался
ЭтимесгутСакариаспор
Основное время
4,30
3,50
1,76
1,75
2.50
2,01
2,42
2.00
1,52
3,15
1.50
1,33
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