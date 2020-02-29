Моя линия
ФУТБОЛ. Турция. Любители. 2-я лигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,21
5,80
11,00
1,73
3.00
2,03
2,20
2.50
1,63
1,47
3.50
2,55
29-е февраля
не начался
Основное время
2,85
3,10
2,40
1,73
2.50
2,04
2,40
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
1-е марта
не начался
Основное время
2,65
3,25
2,45
1,71
2.50
2,06
2,35
2.00
1,55
3,05
1.50
1,34
1-е марта
не начался
Основное время
5,60
4,30
1,47
1,75
2.50
2,01
2,39
2.00
1,54
3,10
1.50
1,34
1-е марта
не начался
Основное время
7,20
4,90
1,34
1,77
3.00
1,98
2,24
2.50
1,60
1,49
3.50
2,50
1-е марта
не начался
Основное время
4,40
3,85
1,66
1,78
3.00
1,97
2,24
2.50
1,60
1,50
3.50
2,47
1-е марта
не начался
Основное время
2,70
3,20
2,48
2,18
2.00
1,64
1,64
2.50
2,17
2,90
1.50
1,38
1-е марта
не начался
Основное время
1,75
3,55
4,20
1,79
3.00
1,95
2,24
2.50
1,60
1,52
3.50
2,43
1-е марта
не начался
Основное время
2,80
3,25
2,35
2,07
2.00
1,70
1,59
2.50
2,26
2,75
1.50
1,42
1-е марта
не начался
Основное время
4,30
3,50
1,76
1,75
2.50
2,01
2,42
2.00
1,52
3,15
1.50
1,33